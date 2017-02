Acidente rodoviário em Honduras deixa 23 mortos

Tegucigalpa 06/02/2017 | 05h15

Vinte e três pessoas morreram e 34 ficaram feridas no domingo em Honduras na colisão de um ônibus repleto de passageiros com outro veículo pesado, informou a Comissão Permanente de Contingências (Copeco) em um comunicado.

O organismo estatal divulgou na noite de domingo uma lista de 18 pessoas com seus nomes, um desconhecido e outras quatro que ainda estavam no local do acidente.

A diretora do necrotério judicial, Julisa Villanueva, também declarou ao jornal La Tribuna que "são 23 cadáveres desta tragédia".

O porta-voz do Hospital Escola, Miguel Osorio, disse aos meios de comunicação locais que 38 feridos foram levados a esta instituição, e quatro deles morreram.

O acidente foi registrado no quilômetro 10 da estrada da capital ao sul do país.

* AFP