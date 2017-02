Acidente na BR-282, em Lages, deixa um morto e três feridos

Na Serra 25/02/2017 | 11h47 Atualizada em

Um homem de 46 anos, identificado como Carlos Alberto Ribeiro, morreu e outras três pessoas ficaram levemente feridas em um acidente na BR-282, em Lages, por volta de 7 h deste sábado.

Segundo informações do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município, o Santana com placa de Jandira (SP) que Ribeiro conduzia colidiu frontalmente com uma Saveiro de Bocaina do Sul (SC). O motorista do Santana morreu no local. Um terceiro veículo também teria se envolvido no acidente.



Os três feridos foram conduzidos ao hospital de Lages. Outras quatro pessoas que se envolveram no acidente saíram ilesas.