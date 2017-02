Acidente de trem em Luxemburgo deixa um morto e vários feridos

Luxemburgo 14/02/2017 | 09h33

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nesta terça-feira de manhã em Luxemburgo na colisão de um trem de passageiros com um trem de carga, informou a polícia.

"A situação às 12h00 (9h00 de Brasília): duas pessoas foram hospitalizadas e uma pessoa foi encontrada morta", indicou em um comunicado a polícia, que disse ter mobilizado cerca de 100 socorristas, que seguem trabalhando no local do acidente.

A polícia havia informado, em um primeiro momento, um saldo de seis pessoas com "ferimentos leves" e, pouco depois, anunciou duas pessoas "em estado grave" e mais dois feridos sem gravidade.

A polícia não confirmou se a vítima fatal era uma das duas encontradas presas nas ferragens do trem. A imprensa local exibiu fotos de dois vagões do trem de passageiros e do vagão do de carga descarrilados.

O acidente ocorreu às 9h00 (06h00 de Brasília) em Düdelingen, entre Zoufftgen, na França, e a estação de Bettembourg, no Grão-Ducado.

O trem de carga havia saído da França, enquanto o trem de passageiros, que partiu de Luxemburgo, dirigia-se para a França.

Um "posto médico" foi estabelecido perto do local acidente, informou a polícia.

As razões do acidente "ainda não foram determinadas", segundo a Companhia Ferroviária de Luxemburgo (CFL).

O procurador responsável por abrir uma investigação se dirigiu ao local, de acordo com o comunicado da polícia.

O tráfego ferroviário continua suspenso entre Luxemburgo e Thionville (nordeste da França).

Vários ônibus foram disponibilizados para garantir o transporte de milhares de passageiros que utilizam a linha para chegar a Luxemburgo.

* AFP