Acidente de trem em Luxemburgo deixa um morto

Luxemburgo 14/02/2017 | 12h09

O condutor de um trem de passageiros morreu e várias pessoas ficaram feridas nesta terça-feira em Luxemburgo quando seu comboio colidiu frontalmente com um trem de carga, após "passar por um sinal de pare", indicaram as autoridades.

O acidente também deixou um ferido grave, o condutor do trem de carga, e um ferido leve, o funcionário responsável por verificar as passagens do trem de passageiros.

O acidente ocorreu às 9h00 (06h00 de Brasília) em Düdelingen, entre Zoufftgen, na França, e a estação de Bettembourg, no Grão-Ducado.

O condutor luxemburguês do trem de passageiros, que partiu de Luxemburgo sem passageiros a bordo, não sobreviveu ao choque com o outro trem, procedente da França.

Em um comunicado, a Companhia Ferroviária de Luxemburgo (CFL) indicou que "os registros do sistema de gerenciamento do tráfego mostram que o trem de passageiros com destino a Thionville, envolvido no acidente, ultrapassou um sinal de pare".

"As causas para esta ultrapassagem ainda precisam ser determinadas pela investigação em curso", acrescentou a CFL.

"O condutor do trem de carga (de nacionalidade francesa) correu para a parte de trás da locomotiva e, graças a isso, conseguiu sobreviver", declarou durante uma coletiva de imprensa o ministro dos Transportes de Luxemburgo, François Bausch, visivelmente comovido com a morte do funcionário da Companhia Ferroviária de Luxemburgo (CFL).

As autoridades mobilizaram cerca de 100 socorristas, que seguem trabalhando no local do acidente.

As informações sobre as vítimas evoluíram ao passar das horas.

A polícia havia informado, em um primeiro momento, um saldo de seis pessoas com "ferimentos leves" e, pouco depois, anunciou duas pessoas "em estado grave" e um morto.

O procurador responsável por abrir uma investigação se dirigiu ao local, de acordo com o comunicado da polícia.

O tráfego ferroviário continua suspenso entre Luxemburgo e Thionville (nordeste da França).

Vários ônibus foram disponibilizados para garantir o transporte de milhares de passageiros que utilizam a linha para chegar a Luxemburgo.

* AFP