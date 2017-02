Acidente de estrada deixa 13 mortos e 34 feridos na Argentina

Buenos Aires 24/02/2017 | 20h52

Treze pessoas morreram, e 34 ficaram feridas, nesta sexta-feira (24), em um acidente entre dois ônibus nos arredores de Rosario, 330 km ao norte da capital argentina - informaram as autoridades.

A colisão aconteceu por volta do meio-dia (local) por circunstâncias que ainda estão sendo investigadas. Os dois veículos circulavam cheios de passageiros, enquanto percorriam um trajeto na área metropolitana de Rosario, na província de Santa Fe.

"Depois de um levantamento com bombeiros voluntários e sapadores dentro dos veículos acidentados, o número de vítimas fatais é 13", disse o secretário da Defesa Civil da província de Santa Fe, Marcos Escajadillo.

O acidente envolveu dois ônibus interurbanos da empresa local Monticas e ocorreu no quilômetro 779 da Rota Nacional 33 em um trecho reto, em boas condições, em um dia de céu limpo e a 12 quilômetros da cidade de Rosario.

Por causa da colisão, ambos os veículos caíram em uma vala próxima à estrada. Vinte ambulâncias foram para o local para trasladar os feridos.

Segundo o Ministério da Saúde provincial, 34 feridos deram entrada em quatro hospitais da zona. Fontes hospitalares indicaram que duas mulheres se encontram em estado grave.

"Não sabemos se foi uma falha humana, ou mecânica", disse à imprensa local o promotor Walter Jurado, acrescentando que a Polícia está investigando os veículos para saber a que velocidade circulavam no momento do acidente.

Sobreviventes indicaram que se ouviu um forte barulho antes de um dos ônibus mudar abruptamente de pista. Por isso, uma das hipóteses dos investigadores é que um pneu furou.

A colisão ocorreu em horário de pico em duas linhas metropolitanas de grande volume de passageiros.

Em nota, a empresa Monticas disse que os dois motoristas morreram no acidente e que "ambos os coletivos, modelos de 2012, contavam com todas as inspeções técnicas oficiais, habilitações em dia e estavam em ótimas condições de operação".

sa/ja/cb/db/tt