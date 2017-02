Acidente de avião deixa quatro mortos na Califórnia

Estados Unidos 28/02/2017 | 11h17 Atualizada em

Quatro pessoas morreram e cinco estão desaparecidas após a queda de um avião sobre duas casas na Califórnia. A aeronave, um Cessna 310, caiu por "circunstâncias desconhecidas no momento" a aproximadamente um quilômetro do aeroporto municipal de Riverside, ao leste de Los Angeles, informou Ian Gregor, porta-voz da Administração Federal de Aviação.

Cinco pessoas estavam a bordo do avião no momento do acidente, informou o comandante do corpo de bombeiros da cidade, Michael Moore. Uma das passageiras sobreviveu. A adolescente foi ejetada no momento do acidente e sofreu lesões leves.

Leia mais:

Queda de avião em shopping na Austrália mata piloto e turistas americanos

PF deflagra operação contra doador de Eduardo Campos e do PSB

Desorientação espacial de piloto pode ser causa do acidente que matou Teori



O avião se partiu no impacto com as casas, onde estavam moradores, de acordo com as autoridades. Uma vítima, que mora em uma das casas atingida pelo avião e sofreu um incêndio, se encontra em estado crítico.

As autoridades continuam procurando os cinco desaparecidos. Moore afirmou que não tem condições de informar se os quatro mortos estavam a bordo do avião ou em terra.

O avião decolou de Riverside e seguia para San Jose.