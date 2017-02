33 entidades pedem mudanças em Florianópolis

Moacir Pereira 14/02/2017 | 20h52 Atualizada em

Depois de várias reuniões, 33 entidades privadas municipais e estaduais decidiram lançar um manifesto em defesa de mudanças na estrutura da Prefeitura Municipal de Florianópolis e apela pela aprovação do novo Plano Diretor da Cidade, travado por discussões estéreis e intervenções dos órgãos de fiscalização. Elas representam a maioria do setor produtivo da Capital e respondem por mais de 60% dos empregos.

O documento, intitulado Um Futuro Melhor para Florianópolis, está sendo publicado na íntegra na edição desta quarta-feira do Diário Catarinense, Hora de Santa Catarina e Noticias do Dia, todos da Capital. Tem o seguinte teor:

¿Trinta e três entidades privadas estaduais e municipais assinam amanhã (15.fev) um anúncio de página dupla em que pedem providências ao setor público para que a capital de Santa Catarina não tenha no futuro próximo uma piora nos seus indicadores econômicos e sociais. As entidades, que representam 80% da geração de riqueza e 60% dos empregos da cidade, apontam que a economia de Florianópolis não tem produzido empregos suficientes para a população. Como consequência, aumentam vertiginosamente os indicadores de desemprego, miséria, desagregação de famílias e violência. O grupo pede que a lei 482, aprovada pela Câmara dos Vereadores em 2014, fique em vigor por até 180 dias, até que o Executivo e a Câmara Municipal concluam as discussões em torno do novo Plano Diretor. Pedem mais eficiência da gestão municipal, apoiam medidas de impacto que possam vencer as atuais adversidades e conclamam que a cidade cresça com a preservação de seus recursos culturais e naturais e com melhorias nos programas sociais. O anúncio será veiculado nos Diário Catarinense, Notícias do Dia e Hora de Santa Catarina e tem o título Um Futuro Melhor para Florianópolis. Assinam o documento a Fiesc, Fecomércio, Sebrae, Acate, Abav, Asbea, ACE, ABOC, ABIH, Abrasel, Acatmar, Acif, AMPE, Condes, Crea, Creci, FCC&VB, Fhoresc, Sinduscon, Senge, Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, Secovi, Sindimóveis, Sindetur, Sindepark, Sescon, CDL, IAB, Ibape, Floripa Amanhã, Florianópolis Convention&Visitors Bureaux, Fortur e Fórum do Setor Imobiliário da Grande Florianópolis.¿

