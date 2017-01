'Zoolander 2' e 'Batman vs. Superman' nomeados para Framboesa de Ouro

Los Angeles 23/01/2017 | 19h59

As produções "Zoolander 2" e "Batman vs. Superman: a origem da justiça" lideram as nomeações para o Framboesa de Ouro, paródia do Oscar que premia o pior do cinema americano.

"A lata de lixo cinematográfica de 2016 ficou tão cheia" que a edição deste ano do Framboesa de Ouro "está aumentando de cinco nomeados para seis, algo sem precedentes, em cada uma das nove categorias das piores conquistas do cinema", indicou um comunicado dos organizadores nesta segunda-feira (23).

A comédia protagonizada por Ben Stiller e a batalha entre super-heróis com Ben Affleck estão nomeadas a oito categorias.

Destruído pela crítica, "Batman vs. Superman: a origem da justiça" faturou US$ 900 milhões nas bilheterias de todo o mundo.

"Tirando o atraso", com Robert de Niro, "Deuses do Egito", com Gerard Butler, e "Independence Day: o Ressurgimento" também disputam a indesejável framboesa de pior filme.

Robert de Niro, Gerard Butler, Ben Affleck, Ben Stiller, Henry Cavill e Dinesh D'Souza estão nomeados para o prêmio de "pior ator".

Entre as atrizes estão Megan Fox, por seu papel como a jornalista amiga das Tartarugas Ninja; Julia Roberts por "O maior amor do mundo"; e Naomi Watts e Shailene Woodley por "A série Divergente: Convergente".

"Alice através do espelho", de Tim Burton, um dos poucos fracassos da Disney em 2016, e "Cinquenta tons de preto" estão entre os nomeados para a categoria "pior remake, adaptação ou sequência".

A 37ª edição do Framboesa de Ouro acontecerá em 25 de fevereiro, na véspera da premiação do Oscar.

Os ganhadores são escolhidos pelos membros da Fundação da Framboesa de Ouro, que pagam 40 dólares para ter esta honra.

Os vencedores, que raramente vão à cerimônia, recebem um prêmio que consiste em uma framboesa sobre um negativo de filme dourado.

ved/jt/ll/cb/lr