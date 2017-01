Zé Love e Leandro Almeida já vestem a camisa do Figueira /

Contratados 17/01/2017 | 20h35 Atualizada em

Anunciados como contratações do Figueirense para 2017, o atacante Zé Love e o zagueiro Leandro Almeida já vestiram a camisa do clube. Na tarde desta terça-feira, ambos estiveram no Centro de Formação e Treinamento (CFT) do Cambirela, na Grande Florianópolis. Eles conheceram os futuros colegas de equipe e realizam os exames médicos nesta quarta-feira.

Zé Love chega do Vitória, onde ajudou o clube baiano a escapar do rebaixamento. Sua maior conquista foi a Libertadores de 2011, quando formou o ataque do Peixe com Neymar e Ganso. Já Leandro Almeida vem emprestado do Palmeiras. No ano passado, atuou pelo Internacional, onde teve poucas chances.

Também nesta quarta-feira, o Figueira realiza um jogo-treino contra o Rio Branco, de Paranaguá, no Scarpelli. O amistoso será às 17h, com portões fechados para a torcida. No primeiro jogo-treino do ano, o Alvinegro derrotou o Inter de Lages por 4 a 2, com dois gols de Elias e dois de Anderson Aquino.

