Xavi Hernández, ex-craque do Barcelona, dá palestra ao Sub-17 da Chapecoense no Catar

29/01/2017 | 14h42

A equipe sub-17 da Chapecoense, que está em Doha, capital do Catar, vive momentos de sonho. Lá, o time participa da Copa Internacional Alkass, que também conta com a presença de alguns dos maiores clubes do mundo, entre eles Barcelona e Real Madrid, Bayern.

E neste domingo foi a vez de ter uma palestra com o craque Xavi Hernández, de 37 anos, ídolo da torcida do Barcelona, hoje jogando pelo Al-Saad.



As imagens foram publicadas no Twitter do jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes da tragédia que vitimou jornalistas esportivos e praticamente todo o grupo de jogadores da Chapecoense.

Foto: Twitter / Reprodução