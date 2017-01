Wall Street fecha sem grandes variações

Nova York 27/01/2017 | 19h09

Wall Street fechou sem grande variação nesta sexta-feira após a divulgação de um fraco crescimento do PIB dos Estados Unidos e decepcionantes resultados de grandes empresas.

O Dow caiu 0,04%, a 20.093,78 unidades, mas o tecnológico Nasdaq subiu 0,10%, a 5.660,78. O S&P 500 recuou 0,09%, a 2.294,69 unidades.

Analistas disseram que o mercado ainda está digerindo os ganhos do começo da semana, incluindo o histórico avanço do Dow Jones acima das 20.000 unidades.

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira que seu PIB cresceu 1,9% no quarto trimestre do ano passado, que está muito abaixo de 3,5% do trimestre anterior e das expectativas dos analistas.

O mercado de títulos subiu. Às 21H20 GMT o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu para 2,482% contra 2,509% de quinta-feira, e o dos bônus a 30 anos recuou para 3,061%, de 3,089% da sessão anterior.

