Volta do feriado de Ano-Novo foi de trânsito intenso nas rodovias de SC

A primeira segunda-feira do ano foi marcada por congestionamentos nas principais rodovias de Santa Catarina. Segundo a Autopista Litoral Sul, foram registrados pelo menos 31 quilômetros de filas na BR-101 no trecho entre Itapema e Itajaí no fim da manhã. A lentidão continuou no Litoral Norte durante a tarde, com a PRF registrando trânsito intenso ao longo de 80 quilômetros entre Tijucas e Balneário Piçarras, e com 20 quilômetros na região do Morro dos Cavalos, de Paulo Lopes até Palhoça.

Segundo o balanço divulgado pela Autopista Litoral Sul, cerca de 40 mil veículos transitaram pelas praças da concessionária durante o feriado de Ano-Novo, volume 29% maior do que o normal. A expectativa é a partir de agora o fluxo nas rodovias federais comece a diminuir. Ao todo, cerca de 58 mil veículos devem passar pelas praças, volume até 87% maior que outros dias. O trecho com maior tráfego foi registrado de Porto Belo até Curitiba/PR.

O Diário Catarinense acompanha as condições de tráfego nas principais rodovias. A cobertura é colaborativa: use #t24horas no Twitter, Instagram e Facebook.

BR-101 - Litoral Norte: Há lentidão com formação de filas no sentido Norte entre as cidades de Tijucas e Balneário Camboriú, do pedágio ao Balneário Shopping.



BR-101 - Norte do Estado: Trânsito não apresenta filas.



BR - 101 - Grande Florianópolis: Trânsito intenso no sentido Norte da BR-101 entre o entrocamento com a BR-282 em Palhoça até o acesso à Florianópolis. Entre Paulo Lopes e Palhoça, na região do Morro dos Cavalos, há filas e lentidão no trânsito.

Acesso a Porto Belo e Bombinhas: Formação de filas próximo após o pedágio de Bombinhas no sentido Norte.



BR-280: Fluxo lento com formação de filas desde o início da rodovia, em São Francisco do Sul, até campus do IFC em Araquari. Segundo a PRF, velocidade média não ultrapassa 20 km/h.

BR-470: Trânsito não apresenta filas.

BR-282: Trânsito não apresenta filas.

Centro e continente: Beira-Mar Norte com trânsito intenso entre o trapiche e o Beiramar Shopping, no sentido Sul. Via Expressa sem problemas com filas.

Leste da Ilha: Estrada da Barra com fila desde o Canal da Barra e seguindo pela Avenida das Rendeiras, em direção ao Centrinho da Lagoa.

Norte da Ilha: Trânsito sem formação de filas na SC-401 e SC-402.

Sul da Ilha: SC-405 com trânsito intenso no sentido Centro entre PMRv até o Trevo da Seta.

