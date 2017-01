Volnei Morastoni fala em ajustes econômicos no primeiro discurso como prefeito de Itajaí

Política 01/01/2017 | 21h08 Atualizada em

Vereador mais votado nas últimas eleições, coube a Thiago Morastoni (PMDB), dar a posse ao pai, Volnei Morastoni (PMDB), como prefeito de Itajaí. O fato foi destacado por Volnei no discurso oficial, em que ele reafirmou compromissos de campanha, prometeu um governo com participação popular e não hesitou em falar sobre a necessidade de ajustes para enfrentar a crise de arrecadação.



- Quase 100% da arrecadação própria do município só paga a folha, não permitindo investimentos. Vamos apoiar e reconhecer o servidor público, mas buscar um ponto de equilíbrio - afirmou.

O Porto de Itajaí, principal matriz econômica da cidade e um dos principais pontos de discussão durante a campanha, também ocupou uma boa parte do primeiro discurso de Morastoni como prefeito. Ele citou contatos recentes com o governo federal para viabilizar demandas como as obras de reforço e realinhamento dos berços 3 e 4, a necessidade de terminar a nova bacia de evolução _ e falou na possibilidade de uma "falência econômica momentânea" do porto.

- Isso nos encoraja a agir.

Volnei quer retomar a delegação plena do porto para o município, que ficou prejudicada após o novo marco regulatório dos portos, vigente desde 2013. E afirmou que vai atuar nos encaminhamentos para estender o arrendamento da APM Terminals, pedido que aguarda parecer em Brasília.

A economia também foi lembrada na menção à busca por novas vocações para a cidade. Entre elas o InovAmfri, projeto de desenvolvimento regional ancorado em Itajaí e capitaneado por Paulinho Bornhausen. Volnei também citou o turismo como um importante ativo a ser explorado, em parceria com a iniciativa privada.

Médico pediatra, o prefeito disse que a saúde será prioritária e falou em reforçar a atenção básica e em reeditar o uso de medicina alternativa como opção de tratamento na rede pública. Também reforçou o compromisso feito em campanha de zerar a fila de espera nas creches _ comprando vagas na rede privada inclusive, se necessário.

Câmara dividida

Volnei Morastoni encontrará uma Câmara de Vereadores que começa a legislatura em ebulição. A escolha da vereadora Dulce Amaral (PR) para discursar pelo bloco governista na posse desestabilizou a oposição. Não era para menos: o partido compôs chapa majoritária nas últimas eleições com Anna Carolina Martins (PSDB), adversária de Morastoni.

Pela oposição, o vereador Robison Coelho (PSDB) discursou contra o que chamou de "política oportunista", com "troca de favores e cargos". E prometeu, em nome da base, trazer à tona possíveis desvios de conduta.

- Para que Itajaí nunca mais esteja nas páginas policiais - afirmou, em referências às operações do Gaeco que ocorreram durante o último governo.

Coelho foi aplaudido em pé pelos vereadores Rubens Angioletti (PSB), Célia da Costa (PSD) e por Níkolas Reis, que integra o PDT, mesmo partido do vice-prefeito Marcelo Sodré _ o que pode indicar uma saia-justa entre os pedetistas.





