Vítimas de homicídios em Blumenau são identificadas

Blumenau 25/01/2017 | 16h22

Os corpos de dois jovens que foramna última semana em Blumenau foram identificados no Instituto Médico Legal (IML). Vitor Hugo Raimondi, 24 anos, é o. A vítima estava sem documentos no momento do crime e foi reconhecida no IML.Na noite de sábado, o corpo de um jovem foi encontrado em uma vala da Rua Rio Bonito, no bairro Itoupava Central . O corpo estaria em avançado estado de decomposição e também estava sem documentos.Ele sofreu dois tiros na cabeça e tinha marcas de agressão pelo corpo. A Polícia Civil investiga os dois crimes. Blumenau já registrou cinco homicídios em 2017.