Vítimas de acidente com Camaro nos Ingleses deixam UTI 

RÉVEILLON NOS INGLESES 16/01/2017 | 20h21 Atualizada em

Nilandres e a esposa, Cristiane, planejavam voltar com os filhos para Passo Fundo em fevereiro Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Os familiares de Nilandres Lodi e Gean Matos já respiram mais aliviados. Os dois sobreviveram ao acidente provocado pelo motorista de um Camaro na madrugada do Réveillon nos Ingleses, em Florianópolis. Eles deixaram, na última sexta-feira, as Unidades de Tratamento Intensivo dos hospitais onde estavam e já se recuperam nos quartos. Nenhum corre risco de morrer. A esposa de Nilandres, Cristiane Flores, de 31 anos, morreu na colisão.



Lodi está no Hospital Celso Ramos. O quadro dele é mais delicado. Conforme o pai do empresário, Volmir Lodi, o filho de 38 anos perdeu a memória do acidente.

— Ele não sabe nem que está sem as pernas. Segundo os médicos, isso é normal porque ele está tomando muita medicação que afeta a memória, e que ele pode recuperar daqui a uns 40 dias — conta.

Assim que for possível, Nilandres será levado para terminar o tratamento em Passo Fundo, cidade natal da família, onde Cristiane foi enterrada e estão os filhos do casal. Antes, ele fará uma nova cirurgia no ombro. Será na próxima quarta-feira.

Gean Matos, de 22 anos, está no Hospital Regional de Florianópolis. Conforme a mãe do jovem, Liane Arenhardt, o filho ainda está na traqueostomia e se alimentando por sonda.

— Mas graças a Deus, cada dia é uma vitória e ele vai sair novinho em folha do hospital — acredita.

Motorista vai continuar foragido

O advogado de Jeferson Bueno, motorista do Camaro, informou à reportagem que o cliente não irá se entregar à polícia por enquanto. O empresário de Sapiranga (RS) está foragido e a polícia tem informações de que ele estaria fora do Brasil

— Resolvi aguardar uma semana, prazo que o delegado me referiu para chegar o resultado da perícia de velocidade dos veículos. Somente após isso vou analisar se apresento direto na Delegacia aí em SC — informou Ademir Campana.

A defesa de Bueno alega que o motorista de outro veículo, um Audi, foi o causador do acidente. No entanto, o delegado Eduardo Mattos, responsável pelo caso, nega a versão. Contra Bueno, há uma mandado de prisão preventiva. A Justiça já negou um pedido de revogação da prisão, feito pela defesa do condutor.