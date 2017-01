Vinte e seis norte-coreanos são socorridos após naufrágio no Japão

Extremo Oriente 12/01/2017 | 07h28

A guarda-costeira do Japão socorreu 26 norte-coreanos obrigados a abandonar uma embarcação que naufragou no mar da China oriental. Alertada por um sinal de socorro, uma patrulha japonesa se dirigiu ao resgate da tripulação do "Chong Gen", refugiada em botes de salvamento.

— Socorremos todos os membros da tripulação e ninguém ficou ferido — disse o porta-voz, acrescentando que as causas do acidente estavam sendo investigadas.

O barco de 6.558 toneladas começou a naufragar, na quarta-feira, 60 quilômetros a sudoeste da ilha de Fukue, na cidade de Nagasakim, antes de afundar definitivamente ao amanhecer a 27 quilômetros da costa.

Segundo o testemunho dos náufragos, o "Chong Gen" transportava arroz do porto norte-coreano de Nampo, na costa oeste, a Wonsan, a leste, o que significa rodear a península coreana pelo sul.

Não se sabe o que acontecerá agora com os 26 norte-coreanos, já que o Japão não tem relações diplomáticas com a Coreia do Norte.