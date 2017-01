VÍDEO: "O que será feito da Lava-Jato?"

Morte de Teori Zavascki 19/01/2017 | 20h42 Atualizada em

O ministro Teori Zavascki era um dos passageiros do avião que caiu no mar em Paraty, no Rio de Janeiro. A confirmação foi dada pelo filho do ministro, Francisco Zavascki — segundo ele, o pai embarcou na aeronave do Hotel Emiliano que saiu de São Paulo e ia para Paraty com quatro pessoas a bordo.

