Vídeo: aprenda a preparar cafés gelados 

Coado, expresso, de cápsula ou solúvel. Não importa a apresentação, um cafezinho pela manhã ou depois do almoço sempre cai bem.

Além de saborosa, a bebida é reconhecida por seu poder estimulante, é rica em antioxidantes, ajuda a evitar o diabetes, é benéfica nos casos de doenças como Parkinson ou Alzheimer e, claro, atua como energético natural.



Leia mais:

Em 2015, o periódico científico Circulation publicou um estudo feito pelo Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que analisou dados de 200 mil pessoas. Conforme o levantamento, aqueles que bebiam até cinco xícaras grandes de café por dia apresentaram menos risco de morrer de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.

Se você é daqueles que adora um cafezinho, mas não consegue tomar bebidas muito quentes no verão, a saída é apostar nas versões geladas. E nada de monotonia! Com a ajuda da supervisora de qualidade de café do Grupo Press, Lisandra Brancher, apresentamos quatro receitas que podem ser reproduzidas em casa para acompanhar o desjejum ou até como sobremesa. Confira:

Expresso com gelo

Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Ingredientes

50ml de café expresso ou coado (20 gramas de pó para 60ml de água) ou uma cápsula

3 pedras de gelo

Açúcar ou adoçante a gosto

Preparo

Bata a bebida com o gelo no liquidificador até ficar cremosa

Sirva em uma taça

Gelado de laranja

Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Ingredientes

50ml de café expresso ou coado (20 gramas de pó para 60ml de água) ou ainda uma cápsula

1 colher de chá de raspas de casca de laranja

3 pedras de gelo

Açúcar ou adoçante a gosto

Preparo

Bata a bebida com o gelo e as raspas no liquidificador até ficar cremosa

Sirva em uma taça

Café refrescante

Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Ingredientes

100 ml de café expresso ou coado (40 gramas de pó para 120ml de água)

25 ml de suco de limão

5 folhas de hortelã

50 gramas de açúcar mascavo ou calda de açúcar mascavo (leve 50 gramas de açúcar com 25 ml de água ao fogo até ficar com aspecto pegajoso)

6 pedras de gelo

Preparo

Bata a bebida com três pedras de gelo e os demais ingrediente no liquidificador até ficar cremosa

Sirva em uma taça com as demais pedras de gelo e decore com folhas de hortelã

Sobremesa

Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Ingredientes

50 ml de leite de coco

50 ml de leite condensado

50 ml de café expresso ou coado (siga as medidas acima) já gelado

3 cubos de gelo de café

Preparo

Prepare previamente os cubos de gelo de café

Coloque o café para gelar

Misture o leite de coco e o leite condensado

Monte em um copo longo seguindo esta ordem: os cubos de gelo, seguido do café gelado e finalize com a os leites

Na hora de beber, misture tudo