Vida Alves morre aos 88 anos, atriz do primeiro beijo da televisão brasileira

A atriz e escritora Vida Alves morreu aos 88 anos na noite desta terça-feira, em São Paulo. Segundo reportagem do Jornal da Globo, a pioneira da televisão brasileira estava internada no hospital Sancta Maggiore desde do dia 29 de dezembro e morreu de falência múltipla dos órgãos.



Vida Alves é a atriz que deu o primeiro beijo da TV brasileira, na década de 50, e o primeiro beijo gay, nos anos 60. Ainda de acordo com a emissora, não há informações sobre o velório e o enterro de Vida. Ela nasceu em Itanhandu (MG), em 15 de abril de 1928.



A trajetória da atriz é contada na biografia "Vida Alves - Sem medo de viver", de Nelson Natalino, lançada em 2013. Atualmente, Vida se dedicava à ONG Pró-TV, que busca preservar a memória da televisão brasileira.



Vida também é avó da cantora Tiê. Após a confirmação de seu falecimento, a neta postou uma homenagem a avó em sua conta oficial no Instagram.



"Dona Vida Alves fez a passagem. Minha amiga, minha avó, minha parceira, minha musa beijoqueira. 88 anos de muita luz, amor, arte e vida. Vire estrela e descanse em paz. Te amo pra sempre e vou sentir saudades todos os dias", escreveu a cantora.



*ZERO HORA