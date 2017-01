Vicente Caropreso assume secretaria estadual de saúde na próxima semana

GOVERNO 06/01/2017 | 14h08 Atualizada em

O deputado estadual Vicente Caropreso (PSDB) aceitou o convite do Governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, e será o novo secretário de saúde do Estado. Ao deixar o trabalho na Assembleia Legislativa (Alesc), Caropreso assume a pasta em um dos momentos mais complicados da saúde catarinense. Segundo o governo, os trabalhos devem começar ainda na próxima semana.

Ao longo do último ano, o setor sofreu com atraso nos repasses, falta de medicamentos, paralisações e greves. Com isso, entidades como Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon (Fahece), Hospital São José (HSJ), em Criciúma, Hospital Regional de São José e Imperial Hospital de Caridade, em Florianópolis, viram as folhas de pagamento e filas para atendimentos crescerem.

Além da saúde, outras cinco sofrerão mudanças no comando a partir da próxima segunda-feira, dia 9. As alterações atingem as pastas de Infraestrutura, Turismo, Administração, Assistência Social, Saúde e Articulação Nacional foram encabeçadas pelo próprio governador desde o começo de dezembro, conduz conversas tanto com a base aliada, quanto com a oposição.



Raimundo Colombo encaminha mudanças no primeiro escalão

