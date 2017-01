Vestibular UFSC 2017: veja os aprovados em primeira e segunda chamada /

Ensino Superior 10/01/2017 | 09h52 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) divulgou às 9h45min desta terça-feira os nomes dos 4.590 candidatos aprovados no Vestibular 2017 para 101 cursos oferecidos. Antes, às 9h, aconteceu uma cerimônia oficial de divulgação do resultado no auditório da reitoria, quando foram anunciados os primeiros colocados. Separados por cursos, todos os nomes estão disponíveis em cartazes fixados no Ginásio 3 do Centro de Desportos (CDS) no campus da Trindade, em Florianópolis. No site da Coperve é possível conferir o resultado por curso e o boletim de desempenho individual.

Confira quem são os 10 primeiros colocados no vestibular da UFSC 2017

Navegue pela lista completa abaixo:

Se estiver no PC: dê um clique sobre o arquivo abaixo e aperte Ctrl+F para buscar um nome

Se estiver no smartphone: clique na seta branca no canto superior direito da lista

O concurso foi realizado em 23 cidades catarinenses e ofereceu 4.590 vagas — correspondendo a 70% do total de vagas ofertadas pela instituição para 2017/30% do total de vagas são para ingresso via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) — em 101 opções de cursos distribuídos nos cinco campi da instituição: Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville. O número de inscritos foi de 33.806 candidatos.

Medicina foi o curso mais concorrido, com 7.541 inscritos, resultando na relação geral de 215,46 candidatos por vaga. Os outros nove cursos mais procurados foram: Direito – Diurno (46,26); Arquitetura e Urbanismo (43,57); Nutrição (41,88); Direito – Noturno (39,74); Psicologia – Bel/Lic – Diurno (39,26); Cinema – Bel – Diurno (35,20); Engenharia Química – Diurno (31,94); Odontologia (31,89) e Engenharia Civil – Diurno ( 28,79).

Matrículas dos candidatos classificados

Os candidatos classificados no Vestibular 2017 dentro dos limites das vagas oferecidas para cada curso de graduação, independentemente do semestre letivo de 2017 em que iniciarão o curso, deverão realizar a matrícula inicial obrigatoriamente em duas etapas — a primeira online e a segunda presencial – (pessoalmente ou mediante procuração particular), conforme datas, horários e procedimentos especificados na portaria de matrículas disponível no site do vestibular.

Mais informações pelo telefone (48) 3721-9200, pelo site ou e-mail vestibular 2017@coperve.ufsc.br.