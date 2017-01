Vereadores votam contra projeto que previa redução do ITBI em Florianópolis

Moacir Pereira 31/01/2017 | 10h00 Atualizada em

Um dos projetos de lei que o prefeito Gean Loureiro (PMDB) enviou à Câmara de Vereadores de Florianópolis, com notórios méritos sociais e econômicos, previa a redução do ITBI (Imposto sobre Trasmissão de Bens Imobiliários) de 3% para 2% de todos os contratos imobiliários. E, sobretudo, pela relevância social, diminuindo para 0,5% para os financiamentos das famílias de baixa renda. Inexplicavelmente, os vereadores de oposição votaram contra. Incluindo os três doPSOL.



Comparativos

Florianópolis tem uma população de 450 mil habitantes, um PIB de R$ 17 bilhões e mais de 12 mil funcionários públicos municipais. Joinville, a cidade mais populosa de Santa Catarina, conta com mais de 530 mil moradores, um PIB superior a R$ 25 bilhões e 13 mil servidores municipais. Joinville gasta 48% do que arrecada com funcionalismo. Florianópolis tem despesa superior a 60% e, segundo Gean Loureiro, ameaçada de atingir 72%. E tem vereadores e sindicalistas contra o enxugamento da máquina.

A demissão

Vereador Vanderlei Farias, o Lela, do PDT, esclareceu que sua saída da Secretaria de Cultura da prefeitura de Florianópolis "se deu por conta do posicionamento do PDT, que não abriu mão da defesa de suas bandeiras." Informou, ainda, que foi contrário à falta de diálogo e participação nas matérias do serviço público. Garantiu que o fato de sua esposa ser funcionária não influenciou em sua demissão e posicionamento.

FGTS

Começa nesta quarta, no Ginásio do Sesc, em Florianópolis, o atendimento dos contribuintes atingidos pelo vendaval de dezembro do ano passado. Serão recebidos os documentos dos proprietários que tiveram suas casas destruídas por empregados da Caixa Econômica Federal e da prefeitura. Previsão de liberação de 35 mil contas do FGTS até o limite de R$ 6 mil.

"Duristas"

As previsões de que haveria uma invasão de turistas argentinos nesta temporada em Florianópolis não se confirmaram. Falaram até em mais de um milhão e meio de estrangeiros. Há uma grande quantidade, mas lojistas, donos de bares e restaurantes confirmam: baixou muito o nível social e de renda. A turma "miranda" – mira e anda – foi substituída pelos "duristas". Formam o grupo dos gringos "duros", em batalhões pelas praias.

