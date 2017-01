Vereadores aprovam primeiro projeto do pacotão de Gean

Sob protestos 24/01/2017 | 16h42 Atualizada em

Enquanto ocorria uma confusão do lado de fora da Câmara, com confronto entre policiais militares e servidores públicos, os vereadores de Florianópolis aprovaram o primeiro projeto do pacotão enviado pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB). Trata-se da reforma administrativa, que reduz de 28 para 14 o número de secretarias municipais, além de cortar cargos comissionados e funções gratificadas. Foram 14 votos favoráveis — o mínimo necessário para a aprovação eram 12 votos. O placar final ainda não é conhecido, pois a sessão foi suspensa por 20 minutos pelo presidente da Casa, Gui Pereira (PR).



O que se sabe até agora é que houve votos contrários e vereadores que se declararam impedidos. Houve também vereadores que não conseguiram votar, como Maicon Costa (PSDB), que é da base de Gean Loureiro. No momento da votação, servidores que estavam dentro da Casa batiam nos vidros que separam o plenário das galerias e ocorreu protesto por parte da oposição.

Depois de a sessão ser suspensa, ocorreu uma confusão dentro da casa, com móveis sendo virados por manifestantes. Do lado de fora, a Polícia Militar lanlou bombas sobre os manifestantes, que se dispersaram. O clima segue tenso no local.

