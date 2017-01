Venezuela busca helicóptero militar desaparecido com 13 pessoas a bordo

Mundo 03/01/2017 | 02h49

Forças especiais venezuelanas procuram por um helicóptero do Exército que desapareceu no dia 30 de dezembro com 13 pessoas a bordo, a maioria militares, após decolar de Porto Ayacucho, no estado do Amazonas, na Venezuela. O ministério de Defesa do país confirmou o desaparecimento da aeronave nesta segunda-feira.



— Desde o dia 30 de dezembro se perdeu contato com o helicóptero que cumpria uma missão de revezamento de pessoal militar — revelou a Força Armada.



O helicóptero, do tipo MI17V5, seguia para a cidade de La Esmeralda, também no estado do Amazonas, e perdeu contato 70 quilomêtros do ponto de partida, segundo dados de sua última localização.



— Até seu último registro não houve relato de qualquer inconveniente com o aparelho — acrescentou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López.



Após a informação de que o helicóptero não havia chegado ao seu destino, foram iniciadas as operações de busca e resgate que, segundo o Ministério, se viram dificultadas por condições meteorológicas adversas.



Na aeronave, estavam o piloto Griseldo Fernández, o copiloto Otto Alvarado, o engenheiro de voo Yerver Mujica e o mecânico Jhonatan Inojosa, além de outros cinco militares e quatro civis.



