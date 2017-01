Velório de Teori Zavascki é restrito a familiares, amigos e autoridades

Cerimônia 21/01/2017 | 12h26 Atualizada em

O velório de Teori Zavascki, que ocorre neste sábado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre, teve seu acesso restringido. Até o término da cerimônia, previsto para às 17h, apenas familiares, amigos e autoridades terão acesso ao local onde o corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).



Inicialmente, o velório seria restrito ao círculo pessoal de Teori das 9h às 11h, quando o local seria então aberto ao público. No entanto, durante a manhã de sábado, uma nova diretriz foi acertada e nem mesmo jornalistas têm acesso.



Depois do velório, o corpo de Teori Zavascki deve seguir para o Cemitério Jardim da Paz, onde deve ser sepultado por volta das 18h.