Veja quem são os novos secretários  municipais de Palhoça

12/01/2017

Começaram a trabalhar na manhã desta quinta-feira, os 10 novos secretários municipais de Palhoça, na Grande Florianópolis. No segundo mandato do prefeito Camilo Martins, a base do colegiado foi mantida, com alteração somente na área da saúde. Já as demais secretarias serão acumuladas por secretários já nomeados. A medida, de acordo com o prefeito, visa enxugar ainda mais os gastos dos cofres municipais.

As pastas da Procuradoria Geral, Administração, Serviços Públicos, Habitação e Regularização e Fundiária, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Planejamento, Segurança Pública e Educação também receberam novos secretários.

Os novos gestores tomaram posse na manha de ontem, na sede da administração. s. O vice-prefeito, Amaro Junior, também participou da cerimônia e responde pela Fundação Municipal de Esporte e Cultura.

Confira a lista:

Procuradoria Geral

Luciano Dalla Pozza: advogado, graduado pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), pós- graduado em Direito Constitucional e formado em gestão de pessoas. É Procurador Municipal de carreira desde 2011, foi subprocurador-geral de Palhoça de junho 2013 a março 2016 e desde então ocupa o cargo de Procurador-Geral. Luciano também é presidente do Conselho de Contribuintes do Município de Palhoça.

Secretaria de Administração

Cristina Schwinden: graduada em Administração Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e atualmente cursa MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Experiência profissional em projetos e sistemas de informação para o governo. Desde 2013 faz parte da equipe da Prefeitura de Palhoça, quando iniciou como assessora e se tornou secretária em 2014. Cristina foi responsável pela implantação de tecnologias de comunicação eletrônica; trabalho focado em transparência ao cidadão; planejamento e acompanhamento de ações do poder executivo.

Secretaria de Serviços Públicos

Edson Ghizoni: formado em Administração e Ciências Contábeis pelo Instituto de Ensino Superior (IES) antes de ocupar cargo público, trabalhou em diversas multinacionais: por três anos na empresa Mix, voltada ao setor de laticínios, outros dois anos Brasil Foods - Sadia, e durante 16 anos foi gerente comercial da Danone. Há três anos ocupa o cargo de secretário de Serviços Públicos.

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária

Antônio Vidal Pagani: formado em administração e empresário. Foi secretário de Indústria e Comércio da Prefeitura de Palhoça em 2000.

Secretaria de Infraestrutura

Eduardo Freccia: graduado e pós-graduado na Área de Gestão Empresarial, Professor Universitário em cursos de graduação e pós-graduação. Na área pública ocupou diversos cargos, passando por gerente e diretor de Planejamento e Projetos, diretor geral, secretário adjunto e secretário de Infraestrutura.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Planejamento

Marcelo Fett: advogado formado pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), integrou a equipe do Governo do Estado responsável pela negociação de importantes investimentos para Santa Catarina, entre eles a unidade da montadora alemã BMW no Brasil (em SC). Foi presidente e membro do Conselho de Administração da Itajaí Participações S/A, empresa pública de investimentos do município de Itajaí e membro dos Conselhos de Ciência, Tecnologia e Inovação das cidades de Joinville e Florianópolis. Atualmente, além de secretário de Desenvolvimento Econômico e Planejamento, cargo que ocupa desde 2014, é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Palhoça, do Conselho Consultivo do projeto InovaAmfri e delegado sindical efetivo junto a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).

Secretaria de Segurança Pública

Claudio Monteiro: graduado em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Delegado de Polícia Civil, foi coordenador da Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE) e atuou como diretor da DEIC (Diretoria Estadual de Investigações Criminais) atuou no período de seis anos contra o tráfico nacional e internacional de drogas importadas ou exportadas ao Estado. Claudio Monteiro foi o responsável pela prisão do maior traficante de tráfico de drogas do pais, Operação denominada Pequeno Príncipe. O delegado assumiu ainda a Delegacia de Palhoça e desde maio de 2016 é secretário de Segurança Pública e Defesa do Cidadão do município de Palhoça.

Secretaria de Saúde

Anna Paula Heiderscheidt Adegas: graduada em Farmácia pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e em Nutrição pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Ainda na Unisul, realizou pós-graduação em Farmácia Clínica. Foi a farmacêutica responsável pela Drogaria Túnel de Palhoça, além de já ter assumido a Diretoria de Medicamentos da Secretaria de Saúde do município. Após responder pela gerência administrativa de assistência farmacêutica do estado, foi encarregada pelos medicamentos judiciais da cidade de São José e fundou o Núcleo Técnico de Ações Judiciais na Secretaria de Saúde - Nutaj.

Secretaria de Educação

Shirley Nobre Scharf: graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar e professora com especialização em Gestão Escolar. Servidora do Estado, atua na área educacional há 41 anos como professora, supervisora escolar e diretora de escola. Atuou também como coordenadora da Câmara Municipal de Palhoça, de 1991 a 2000. Shirley também ocupou o cargo nos últimos três anos.

Gestão e Comunicação

Daniel Broering Harger: advogado, em 2004, aos 18 anos, foi aprovado em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário da Justiça Federal, onde atuou como Supervisor de Execuções Fiscais de 2005 até 2008. Em 2008, logo após se formar em Direito, voltou para Florianópolis para trabalhar na Turma Recursal de Santa Catarina, como Oficial de Gabinete da Justiça Federal. Em 2011 foi aprovado em Concurso Público para Procurador do Conselho Regional de Medicina Veterinário de Santa Catarina, onde trabalhou até 2013. Em 2012 foi nomeado Presidente Estadual da Comissão de Estudos Jurídicos e Legislativos da OAB de Santa Catarina. Em 2013 assumiu a Secretaria de Administração na Prefeitura de Palhoça, cargo que ocupou até o final do mesmo ano, quando foi nomeado como Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Em 2014 ele comandou a pasta de Pesca e Agricultura, de Governo e a de Planejamento e Infraestrutura. Ainda em 2014 assumiu a Secretaria de Finanças e hoje ocupa o cargo de Secretário de Gestão e Comunicação.

