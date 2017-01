Veja o calendário financeiro de 2017

Finanças pessoais 12/01/2017 | 11h13 Atualizada em

Estar atento às principais datas de compromissos financeiros e planejar com antecedência os feriados pode trazer um alívio importante ao bolso em tempos de crise. Guarde este calendário financeiro de 2017 para ter um ano mais próspero. Confira:

*Para pagamento de IPVA parcelado, o vencimento da primeira prestação é sempre no dia 10 do mês correspondente ao final da placa do veículo



Leia também:

Feriadões: 2017 será o ano com mais feriados prolongados desde 2017

Preço do material escolar varia até 2.395% em Florianópolis

Confira as lojas que estão com liquidação em SC

MP que autoriza cobrar preço diferente de acordo com o meio de pagamento divide opiniões em SC



Dez dicas de economia e sustentabilidade para pequenos negócios