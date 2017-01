Veja a programação do Sesc Verão, que promove shows e atividades gratuitas em cinco praias de SC

Agende-se 13/01/2017 | 07h00 Atualizada em

A partir desta sexta-feira (13) até o dia 29 de janeiro, cinco praias de Santa Catarina recebem o projeto Sesc Verão. Os shows, oficinas de surf, aulas de ginástica, jogos, entre outras ações, são gratuitos e abertos ao público e ocorrem em arenas montadas nas praias dos Ingleses (Florianópolis), Pinheira (Palhoça), Itapema, Balneário Piçarras e Praia da Enseada (São Francisco do Sul), sempre das 8h30min às 19h30min.

Entre as apresentações culturais já confirmadas estão shows com o grupo Demônios da Garoa, em Itapema (27/01) e São Francisco do Sul (28/01). Mariene de Castro, cantora que destaca Maracatu e Samba de roda em seu trabalho, apresenta o show Eu vim da Bahia nas praias da Pinheira (20/01), Ingleses (21/01) e Balneário Piçarras (22/01). O músico catarinense Dudu Fileti, que ganhou destaque pela sua participação no programa The Voice Brasil, apresenta-se na Pinheira (27/01), Ingleses (28/01) e Balneário Piçarras (29/01).

A banda instrumental Brass Groove Brasil faz shows em Itapema (13/01), Balneário Piçarras (14/01) e Praia da Enseada (15/01). Já o show infantil No Dorso do Rinoceronte será nas praias dos Ingleses (14/01), Pinheira (15/01), Itapema (21/01) e Enseada (22/01), com temas do universo das crianças em ritmos populares como marchinha, samba e jazz. Os shows acontecem sempre às 18h.



As oficinas de surf são abertas para todas as idades e níveis de conhecimento na modalidade, com assessoria de dois nomes do surf em Santa Catarina - Guga Arruda e Teco Padaratz. Guga Arruda ministra a atividade na Pinheira (14/01), Ingleses (15/01), Itapema (20/01) e Balneário Piçarras (21/01). Teco Padaratz estará à frente da oficina na Praia da Enseada (29/01). Os encontros acontecem sempre às 9h e as inscrições podem ser feitas no mesmo dia das atividades, a partir das 8h30min.

As arenas do Sesc Verão terão também espaço de convivência, tenda de jogos, pirâmides de bambu, circuito aventura, espaço literário, quadras esportivas e empréstimo de equipamentos para prática de brincadeiras e esportes de praia, como peteca, frescobol e guarda sol. A programação completa e detalhada pode ser conferida no site.



