Veja a agenda da posse de Donald Trump

A cerimônia de posse de Donald Trump como 45º presidente dois Estados Unidos é o momento mais importante de vários dias marcados por solenidades com pompa e circunstância na capital americana.

Quinta-feira, 19 de janeiro

12h00 locais (15h00 de Brasília): Trump chega a Washington a bordo de um avião da Força Aérea Americana.

13h00 locais (16h00 de Brasília): Trump almoça com líderes do Partido Republicano no Senado e na Câmara de Representantes.

15h30 a 16h00 (18h30 a 19h00 de Brasília): Trump e o vice-presidente eleito, Mike Pence, depositam coroas de flores no Cemitêrio Nacional de Arlington, em homenagem aos veteranos do país.

16h00 (19h00): Trump fará um discurso durante o segundo ato dos shows no Monumento a Lincoln. O evento será transmitido ao vivo para todo o país e terá a participação de artistas da música country americana. A festa será encerrada com queima de fogos de artifícios.

Trump deve passar a noite de quinta na Blair House, a histórica residência para convidados da presidência americana, situada diante da Casa Branca.

Sexta-feira, 20 de janeiro

Pela manhã, Trump, Pence e suas famílias participam de uma cerimônia religiosa na Igreja Episcopal de Saint John, a poucos passos da Casa Branca.

09h00 locais (12h00 de Brasília): O presidente Barack Obama e a primeira-dama, Michelle, darão as boas-vindas a Trump e sua esposa, Melania, com um chá. Os dois casais seguirão juntos, em comitiva, para o Capitólio.

09h30 locais (12h30 de Brasília): começa a cerimônia de posse, nas escadarias do Capitólio, com shows musicais.

Entre os convidados estarão legisladores, integrantes da Suprema Corte e diplomatas. Estarão também os ex-presidentes Jimmy Carter, George W. Bush e Bill Clinton, que estará acompanhado por sua esposa, Hillary Clinton, derrotada por Trump nas eleições. Por questões de saúde, o ex-presidente George H.W. Bush, de 92 anos, internado em uma UTI para tratar uma pneumonia, não estará presente.

A soprano Jackie Evancho terá a responsabilidade de cantar o Hino Nacional. Está prevista também a participação do grupo The Rockettes.

11h30 (14h30): primeiros discursos. Líderes religiosos farão orações.

Clarence Thomas, integrante da Suprema Corte, tomará o juramento do vice-presidente Pence.

12h00 (15h00): Trump pronunciará seu juramento, tomado pelo presidente da Suprema Corte, John Roberts. Para isso, serão usadas duas Bíblias: a utilizada na posse do presidente Abraham Lincoln e uma pertencente a Trump, que foi presenteada por sua mãe em 1955. Posteriormente, Trump pronunciará um discurso, que deve durar 20 minutos.

12h30 (15h30): fim da cerimônia.

Posteriormente, mantendo uma longa tradição, Trump e Pence participam de um almoço no Capitólio.

14h30 locais (17h30 de Brasília): Trump e Pence passam em revista as tropas em frente ao Capitólio.

15h00 a 17h00 (18h00 a 22h00): desfile de posse. O novo presidente e seu vice percorrerão os 2,4 km pela Avenida Pensilvânia do Capitólio até a Casa Branca, acompanhados por 8.000 participantes que incluem representantes das Forças Armadas, escolas e universidades, grupos a cavalo, veteranos de guerra e até uma brigada de tratores.

19h00 a 23h00 (22h00 a 02h00): Trump, Pence e suas esposas participam de três bailes de gala diferentes. Outras festas estão programadas por toda a cidade.

Sábado, 21 de janeiro

10h00 às 11h00 locais (13h00 às 14h00 de Brasília): Trump e Pence participam da sessão Nacional de Oração Ecumênica, na Catedral de Washington.

