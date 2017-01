Varejo de SC cresce 4,2% em novembro, melhor resultado desde junho de 2015

Comércio 10/01/2017 | 16h38 Atualizada em

O varejo catarinense registrou um crescimento de 4,2% frente ao mesmo período de 2015, informou a Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta terça-feira. O resultado foi o melhor para o mês desde junho de 2015 de acordo com análise da Fecomércio-SC.

O desempenho representa o início de uma retomada nas vendas do comércio catarinense. Apesar da marca positiva, as vendas de novembro não foram suficientes para reverter as perdas de 6,4% no acumulado de 12 meses conforme o IBGE.

— O resultado é bastante importante e sinaliza uma retomada de consumo. Apesar de o acumulado do índice ainda estar negativo, houve uma melhora de mais de um ponto percentual, já que em outubro, a queda acumulada era de 7,6% — avalia Luciano Córdova, economista da Fecomércio-SC.

O economista também ressalta que o resultado da receita em novembro teve uma variação nominal de 11,6% em comparação com 2015, acima da inflação do período, de 6,99%. As vendas da Black Friday e as promoções ajudaram na recomposição do índice. Porém, Córdova acredita que as iniciativas pontuais não foram as únicas responsáveis já que há outros indicadores que apontam para uma retomada. A volta da criação de vagas de emprego e o aumento da oferta de crédito são dois indicativos dessa melhora.

No Brasil, resultado foi o melhor desde julho de 2013

A alta de 2% no volume vendido pelo varejo do país em novembro ante outubro foi o desempenho mais positivo desde julho de 2013, quando as vendas aumentaram 2,9%, segundo os dados do IBGE. Quando considerados apenas os meses de novembro, o varejo teve o melhor desempenho desde o ano de 2007, quando o volume vendido cresceu 2,3%. O resultado quase compensa a queda de 2,3% acumulada entre os meses de julho e outubro, ressaltou o IBGE.



Na passagem de outubro para novembro, cinco das oito atividades que compõem o varejo tiveram avanço nas vendas, segundo o IBGE. O principal destaque foi a alta de 0,9% em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo.



Antecipação



Conforme o IBGE, os desempenhos destes segmentos em novembro indicam antecipações de compras para o Natal, movimento que se acentua a cada ano.



Outras contribuições relevantes para o avanço de 2% no varejo no mês foram dos outros artigos de uso pessoal e doméstico (alta de 7,2% em novembro ante outubro), móveis e eletrodomésticos (2,1%) e o setor de equipamentos de escritório, informática e comunicação (4,3%). Houve alta também em artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,6%).



Na direção oposta, houve perdas em tecidos, vestuário e calçados (-1,5%), livros, jornais, revistas e papelaria (-0,4%) e combustíveis e lubrificantes (-0,4%).



Considerando o varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, a alta de 0,6% nas vendas em novembro teve influência do setor de material de construção, que cresceu 7,2%. Já o segmento de veículos, motos e partes e peças recuou 0,3%.



