'Vamos unificar nosso país', promete Trump

Washington 19/01/2017 | 22h27

Donald Trump, que na sexta-feira assumirá a presidência de um Estados Unidos dividido, prometeu nesta quinta-feira que sua administração servirá para "unificar" o país.

"Vamos unificar nosso país", afirmou Trump em um curto e improvisado discurso diante do Memorial Lincoln, em Washington, para milhares de seus seguidores.

"Prometo a vocês, as coisas vão melhorar. Realizaremos coisas que não foram feitas no nosso país por muitas, muitas décadas".

Trump recordou que durante a campanha eleitoral "fez um apelo em favor dos homens e mulheres esquecidos". "Bom, agora já não serão esquecidos, eu garanto".

De acordo com Trump, o "movimento" que terminou por levá-lo à Casa Branca é muito maior que ele. "Eu sou apenas um mensageiro".

"Este é um movimento como nunca antes se havia visto em qualquer parte do mundo. Nunca houve um movimento igual. É algo muito, muito especial".

Trump discursou para a multidão diante do memorial a Abraham Lincoln depois de um show de música e após uma impressionante queima de fogos.

Na manhã desta sexta-feira, Trump e sua mulher, Melania, serão recebidos na Casa Branca pelo presidente em final de mandato, Barack Obama, e sua esposa, Michelle, e pouco depois os quatro se dirigirão ao Congresso para a cerimônia de posse.

Trump chegou a Washington nesta quinta-feira, acompanhado pela família, e pouco depois participou dos primeiros atos e festividades que terão como ponto culminante sua posse como 45º presidente dos Estados Unidos.

Com Melania e o vice-presidente eleito, Mike Pence, Trump colocou uma coroa de flores diante do monumento ao Soldado Desconhecido, no cemitério nacional de Arlington.

A cerimônia de juramento, ao ar livre no Capitólio, começará ao meio-dia local desta sexta-feira, como estabelece a Constituição, e será transmitida pela TV para todo o planeta.

