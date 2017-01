"Vale muito para a Chapecoense, muito para a cidade", diz Alan Ruschel sobre o jogo de sábado

Ingressos 20/01/2017 | 18h44 Atualizada em

No retorno a Chapecó, Ruschel recebeu o carinho dos companheiros, como o meia Nenén (E)

No retorno a Chapecó, Ruschel recebeu o carinho dos companheiros, como o meia Nenén (E) Foto: Sirli Freitas / Chapecoense

Sobrevivente da tragédia na Colômbia, o lateral Alan Ruschel será um dos homenageados na partida amistosa entre Chapecoense e Palmeiras neste sábado, às 16h30, na Arena Condá. Ele deve receber a taça de campeão da Sul-Americana em companhia do zagueiro Neto e do goleiro Jackson Follmann, que também sobreviveram e ainda se recuperam do acidente.

Em visita à Arena Condá nesta sexta, além de encontrar companheiros e funcionários do clube, o lateral conversou com a imprensa e falou sobre a expectativa para a partida.

— Ninguém vai apagar o que aconteceu, mas na vida a gente precisa seguir em frente. Acho que esse jogo vale muito para a Chapecoense, muito para a cidade, muito para os familiares — destacou.

Agora frequentador assíduo das sessões de fisioterapia, normalmente o departamento mais temido entre os atletas do futebol, Alan Ruschel brincou com a situação e disse estar feliz com o tratamento, apesar de ansioso para poder se despedir dos fisioterapeutas.

— As energias positivas chegam, acredito muito nisso. E, com certeza, chegaram até nós. É por isso que estou me recuperando tão rápido — agradeceu.

Nas palavras do lateral, os jogadores que estarão em campo neste sábado foram "escolhidos a dedo" para a reconstrução da Chapecoense.

— Quero representar o pessoal que hoje não está mais aqui e voltar a jogar. O clube está se reestruturando, escolheu a dedo o pessoal que viria para cá. Pude passar para eles que quem veio é privilegiado por competência e capacidade — reforçou.

Leia mais:

Veja mais notícias sobre a Chapecoense

Follmann terá alta provisória para acompanhar o jogo da Chapecoense

Torcedores levam carinho à Chape no último treino antes de encarar o Palmeiras

Mancini confirma time titular da Chapecoense para o amistoso