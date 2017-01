Vacas morrem eletrocutadas por por raio em Rio dos Cedros

Fatalidade 04/01/2017 | 21h52 Atualizada em

11 vacas morreram eletrocutadas ao serem atingidas por um raio em uma propriedade rural localizada em Rio dos Cedros, no Médio Vale do Itajaí. A informação foi confirmada pela Defesa Civil local. Os animais, segundo relato da autoridade, estavam abrigados embaixo de uma árvore por causa do forte temporal que atingiu a região na tarde desta quarta-feira. A localidade onde ocorreu a fatalidade se chama de Rio Ada, distante cerca de 5 quilômetros do centro da cidade.

Além da morte do gado em Rio dos Cedros, outras cidades da região também sofreram com estragos por causa da chuva. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, até as 20h30min, a Defesa Civil já tinha registrado 62 ocorrências de deslizamento. Apesar de 29 casas terem sido atingidas, ninguém se feriu. Em uma hora de chuva, o volume de água registrado em uma das estações de monitoramento do município foi de 92 milímetros. O número equivale à metade da média do mês de janeiro na cidade, que é de 180 milímetros.

Com a forte chuva, parte do teto do serviço de emergência do Hospital Santa Isabel, em Blumenau, desabou. Apesar do susto, ninguém se feriu. O local foi isolado e a orientação é para as pessoas procurem o Hospital Santo Antônio ou o Hospital Santa Catarina. Já em Jaraguá do Sul, no Norte do Estado, a chuva causou alagamento, quedas de muro e deslizamentos. Segundo a Defesa Civil, foram atendidas dez ocorrências e o acumulado de chuva chegou a 80 milímetros em uma hora na cidade.

