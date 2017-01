Um soldado americano morto e três feridos em ataque contra a Al-Qaeda no Iêmen

Washington 29/01/2017 | 10h59

Um soldado americano morreu e três ficaram feridos em um ataque contra a Al-Qaeda no Iêmen no sábado, anunciou o exército dos Estados Unidos, que também informou a morte de 14 membros do grupo extremista.

Uma fonte iemenita anunciou a morte de pelo menos 41 supostos membros da Al-Qaeda, incluindo vários líderes, e 16 civis, oito mulheres e oito crianças.

"Estamos profundamente entristecidos com a perda de um dos membros de nossas forças de elite", disse o general Joseph Votel, do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), em Tampa, Flórida.

Fontes militares afirmaram que a identidade do soldado não será divulgada até que a família seja informada.

O Centcom, responsável por operações na região do Iêmen, não mencionou civis em seu comunicado, nem revelou informações sobre a hierarquia dos combatentes mortos no ataque.

Mas em um comunicado afirma que "as informações obtidas permitirão provavelmente conhecer melhor os planos de futuros ataques terroristas".

O Centcom também informou que um "aparelho militar que participava na operação fez um pouso forçado e brutal perto do local (do ataque), ferindo outros americanos". A nota não explica os danos sofridos.

O aparelho não conseguiu decolar novamente e teve que ser "destruído intencionalmente", informou o Centcom.

* AFP