Última chance: restam apenas 5% de ingressos para show de Jason Mraz 

Quem ainda não garantiu ingresso para show de Jason Mraz en Florianópolis no dia 5 de fevereiro, é melhor correr: 95% dos ingressos já foram vendidos. O décimo e último lote de convites está à venda por R$ 500, com opção de meia entrada. E para os que preferem camarotes, restam apenas cinco unidades para grupos, com valores que variam de R$ 7 a R$ 10 mil (dá direito a 12 ingressos). A apresentação será

no P12, em Jurerê. Sócio do Clube do Assinante e acompanhante têm desconto de 50% .

Os convites começaram a ser vendidos no dia 5 de dezembro do ano passado, quando o cantor americano anunciou as datas de cinco shows no Brasil em sua página no Facebook.

Ele começa a turnê por São Paulo (26/1); depois Belo Horizonte(28); Curitiba (1º/2); Praia de Atlântida (RS), no festival Planeta Atlântida; e finalmente Florianópolis no primeiro domingo de fevereiro.

O repertório é um revival da carreira. Com uma produção que vai do folk-pop ao soul, Mraz ganhou dois prêmios Grammy entre seis indicações. Nos shows no país, ele mesclará músicas do álbum recente, Yes!, com hits como I¿m yours, Lucky, I won¿t give up e 93 millions milles.

A última vez que ele esteve no Brasil foi em 2015, quando se apresentou em São Paulo e Rio de Janeiro.

AGENDE-SE

O quê: show do cantor Jason Mraz

Quando: 5/2, a partir das 12h (abertura do parador). Show previsto para 19h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/nº, Jurerê, Florianópolis)

Quanto: R$ 500 / R$ 250 (meia) - 10º lote. Sócio do Clube do Assinante e acompanhante têm desconto de 50% na compra antecipada no site e loja Ingresso Rápido (Beiramar Shopping - Rua Bocaiuva, 2.468, Centro). Valores sujeitos a alteração

Informações: (48) 3284-8156

