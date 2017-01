UFSC de luto: morre o professor João Benjamin Cruz

Moacir Pereira 03/01/2017 | 21h05 Atualizada em

Faleceu nesta terça em Florianópolis o professor João Benjamim da Cruz Júnior, destacado profissional na comunicação e na propaganda em Santa Catarina em meados do século passado e integrante do corpo docente da Universidade Federal de Santa Catarina.

Depois de longa atuação nos veículos de comunicação de vários municípios do Estado, dedicou-se a propaganda na antiga agência A.S. Propague. Cursou a Universidade do Sul da Califórnia e dedicou-se, então, ao magistério.

A UFSC emitiu nota de pesar, nos seguintes termos:

"A UFSC comunica, com pesar, o falecimento nesta terça-feira do professor João Benjamim da Cruz Júnior, do Centro Socioeconômico. O velório acontecerá numa das capelas do Cemitério Itacorubi (final da tarde/noite), e amanhã, quarta, o corpo será cremado em Palhoça, em ato reservado. Nascido em Itajaí no dia 13 de maio de 1946, era casado com Heloisa Helena Garcia da Cruz, de Florianópolis.João Benjamin era graduado em Administração pela UDESC, Florianópolis, com doutorado pela University of Southern California, Estados Unidos e pós-doutorado em Formação de Quadros Gerenciais para a Administração do Desenvolvimento e da Integração Econômica pela Universidade do Minho, Portugal.Quando jovem, foi radioator na Rádio Difusora de Laguna, locutor comercial, narrador esportivo, noticiarista, radioator e animador de programas de auditório na Rádio Difusora de Itajaí. Trabalhou ainda como diretor de planejamento e diretor de criação na A.S. Propague, em Florianópolis.Foi professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Administração da ESAG, da Fundação Getúlio Vargas e da School of Public Administration, University of Southern California, Los Angeles.Desde 1981 era professor titular de graduação e pós-graduação da UFSC. Foi também professor visitante da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e do Instituto Politécnico da Maia, ambos em Portugal."

