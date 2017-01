Udo Döhler é a nova estrela do PMDB 

Moacir Pereira 13/01/2017 | 08h06 Atualizada em

A posse do deputado estadual Luiz Fernando Cardoso, o popular Vampiro, do PMDB, na Secretaria de Infraestrutura, teve brilho e prestígio semelhantes à idêntica solenidade do deputado estadual Valmir Comin (PP), que assumiu a Secretaria da Habitação.

Com alguns destaques políticos: o discurso do vice-governador Eduardo Pinho Moreira destacando a nova fase do governo e a qualidade dos nomes indicados por seu partido; e a presença do prefeito de Joinville, Udo Döhler, considerado a nova estrela do PMDB.

Impossível ignorar que há cerca de um ano o PMDB tinha três nomes para concorrer ao governo em 2018: o vice Eduardo Pinho Moreira, o presidente do diretório estadual, Mauro Mariani, e o senador Dário Berger. Passadas as eleições municipais e empossados os novos prefeitos, a constelação do PMDB viu apagar a estrela de Mauro Mariani. Sofreu pesada derrota em vários municípios de sua base eleitoral, não compareceu na posse do prefeito Udo Döhler e também foi a principal ausência ontem na posse do deputado Luiz Fernando Vampiro.

O espaço da Região Norte foi ocupado com a reeleição de Udo Döhler, derrotando ex-prefeitos e fortes concorrentes. No segundo turno, com uma vitória expressiva sobre o deputado Darci de Matos (PSD), contra a máquina estadual e o próprio governador Raimundo Colombo.

O vice Eduardo Moreira está colocando todo gás nesta nova estrela. Inteirou-se dos avanços na gestão municipal de Joinville, destaca que Döhler aplica 41% da receita em saúde, caso inédito no Estado; promove a digitalização da máquina pública e está simplificando os processos. Gasta apenas R$ 300 mil com todo o sistema de informática, enquanto Florianópolis despende, com um único contrato, R$ 3 milhões.

Peça chave na sucessão de Colombo no início de 2018, Eduardo Moreira se tornou um entusiasta da gestão de Udo Döhler. De olho, claro, no xadrez das majoritárias de 2018.

As posses

Surpresas na posse do deputado Valmir Comin (PP) na Secretaria da Habitação as presenças dos deputados Ana Paula Lima (PT) e Ada de Luca (PMDB). E no ato de posse do deputado Luiz Fernando Cardoso (PMDB) a ausência do senador Dário Berger e do presidente estadual Mauro Mariani, ambos do PMDB.



