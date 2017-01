Uber começa a operar no aeroporto de Navegantes

Mais uma cidade 18/01/2017 | 19h19

A Uber notificou os usuários de que o serviço já está disponível no Aeroporto Ministro Victor Konder, em Navegantes. No fim da tarde a empresa confirmou que a operação começou nesta quarta-feira, mas não detalhou número de motoristas credenciados ou valores de corridas.



No aeroporto a movimentação não foi percebida pelos taxistas, que acreditavam que Navegantes não entraria no rol de cidades atendidas pela Uber por ser um município relativamente pequeno. Mas a possibilidade de entrada do serviço já preocupava.



Um dos membros da cooperativa de táxis que atua no aeroporto, que não quis ter o nome divulgado, disse que assim como ocorreu em outras cidades o Uber não será bem recebido pelos taxistas. Ele reclamou de “preços muito baixos” do serviço.

A prefeitura de Navegantes não tem leis que restrinjam a atividade da Uber. No entanto, o secretário de Segurança, Joab Duarte, disse que vai discutir o caso com a procuradoria jurídica.

Entre os usuários o aplicativo promete fazer sucesso em Navegantes. Numa corrida até Blumenau, por exemplo, o preço tabelado cobrado pelos taxistas é cerca de R$ 190. O valor do Uber estaria perto de um terço disso.



A maioria das corridas do aeroporto de Navegantes são para Balneário Camboriú. O preço do táxi para o trajeto é R$ 137.