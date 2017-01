Istambul 16/01/2017 | 19h10

A polícia turca deteve o autor do massacre que liquidou 39 pessoas em uma boate de Istambul na passagem do Ano Novo, informou na noite desta segunda-feira o canal de TV estatal TRT.

O autor do massacre, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, estava com seu filho de quatro anos em um apartamento no bairro de Esenyurt e foi detido durante uma batida policial, segundo a TRT.

fo/fjb/lr