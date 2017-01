Turista gaúcha é morta ao entrar por engano em comunidade do norte da Ilha, em Florianópolis

Homicídio 01/01/2017 | 09h50 Atualizada em

Uma turista do Rio Grande do Sul foi morta com um tiro ao entrar por engano na comunidade do Papaquara, no norte da Ilha, em Florianópolis, na madrugada deste domingo. Segundo o relato da ocorrência feito pela Polícia Militar (PM), a vítima se chama Daniela. O plantonista não soube informar o restante do nome e nem a cidade de origem dela. A turista era a passageira do carro dirigido pelo marido.

Pelo testemunho do marido da vítima, eles estavam na casa de parentes no bairro Vargem Grande. Ao ir embora, acionaram o GPS, que os indicou um caminho pela Servidão Braulina Machado. Neste ponto, segundo a PM, Daniela teria visto um rapaz armado e comentou com os familiares dentro do veículo. Instantes depois, o tiro entrou lado do passageiro.

Ao ser atingida, ela caiu no colo do marido. A família ainda tentou levá-la até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do norte da Ilha, mas Daniela morreu no local. Ninguém foi preso.

De acordo com a PM, o local onde ocorreu a morte da turista é conhecido dos policiais por ser uma área de risco.