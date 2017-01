Turista argentino morre afogado nas piscinas naturais da Barra da Lagoa 

Tragédia 18/01/2017 | 20h03 Atualizada em

Um argentino de férias em Florianópolis morreu afogado na tarde desta quarta-feira enquanto tomava banho nas piscinas naturais da Barra da Lagoa. O homem de 39 anos ainda sem identidade confirmada foi socorrido inicialmente por dois salva-vidas civis que estavam de folga na praia.

Conforme o tenente-coronel Elton de Souza, um bote do Corpo de Bombeiros que fica na região fez o resgate do turista até o trapiche do canal da Barra, já que para chegar nas piscinas, é preciso fazer uma trilha de cerca de 15 minutos. No canal, estava uma equipe do Samu, que não conseguiu reanimá-lo.

— Foi muito comovente o momento ali. Mais de 30 minutos de reanimação, infelizmente sem sucesso — relata o morador Heriberto Junior, que acompanhou o salvamento.

Este é o primeiro caso dessa temporada de afogamento nas piscinas naturais da Barra da Lagoa, segundo os bombeiros. No verão passado, houve um caso envolvendo um homem embriagado. Na semana passada, placas turísticas foram instaladas pela Floram ao longo do percurso, em três idiomas. No entanto, o que a comunidade reivindica desde o ano passado é a presença de salva-vidas naquele balneário.

— O movimento é muito grande, e o tempo de resposta não. Até o salva-vidas sair da praia e se deslocar até lá é no mínimo 10 minutos — cobra Heriberto, que também é líder comunitário do bairro.

Em fevereiro de 2016, ele recebeu um ofício dos bombeiros com a resposta sobre o pedido de salva-vidas nas piscinas: "Ao término de cada Operação Veraneio é feita uma análise das necessidades de ativação de novos postas Guarda-Vidas, bem como dos recursos humanos, materiais e financeiros para a próxima Operação Veraneio. Diante disto, informo que está sob análise deste Comando a possibilidade de instalar posto Guarda-Vidas nas piscinas naturais da Barra da Lagoa para a próxima Operação Veraneio", diz o documento assinado pelo tenente-coronel Helton de Souza Zeferino, do 1º Batalhão de Bombeiros Militar.