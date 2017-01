Acidente 18/01/2017 | 19h49

Turista argentino morre afogado em Itapema

Helicóptero Arcanjo, dos bombeiros, chegou a ser acionado para o atendimento, mas o homem não resistiu

Um turista argentino de 35 anos morreu afogado no mar de Itapema no início da tarde desta quarta-feira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Itapema, o afogamento ocorreu por volta das 13h nas proximidades da Rua 291, em Meia Praia.



O homem foi socorrido e recebeu manobras de ressuscitação ainda durante os primeiros socorros. O helicóptero Arcanjo, dos bombeiros, chegou a ser acionado para auxiliar no atendimento, mas o homem não sobreviveu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Medico Legal (IML) de Balneário Camboriú.