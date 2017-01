Trump vai solicitar investigação sobre suspeita de fraude eleitoral

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira, que solicitará uma investigação sobre uma suposta fraude nas eleições de novembro.

"Vou solicitar uma grande investigação sobre fraude eleitoral, incluindo as pessoas que estavam registradas para votar em dois Estados, as que são ilegais e, inclusive, as que estão mortas (alguns há muito tempo). Segundo os resultados, reforçaremos os procedimentos de votação", tuitou o novo presidente americano.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....