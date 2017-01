Trump quer taxar importações do México em 20% para pagar muro

Washington 26/01/2017 | 18h24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera financiar o muro para conter a imigração na fronteira com o México com uma sobretaxa de 20% sobre as importações desse país - informou o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, nesta quinta-feira (26).

"Fazendo isso, prevemos arrecadar cerca de US$ 10 bilhões por ano e, graças a esse mecanismo, o muro se pagará facilmente", disse Spicer aos jornalistas.

O porta-voz não deu detalhes sobre a aplicação do imposto ou quando começará sua vigência, mas indicou que poderá fazer parte de uma reforma fiscal mais ampla.

Spicer declarou que o imposto é uma forma de "respeitar" os contribuintes americanos e afirmou que o tema já é analisado pelos membros das duas câmaras do Congresso.

jca/kal/cd/tt/lr