Trump prometeu apoiar 100% a Otan, diz premier britânica

Coletiva conjunta 27/01/2017 | 17h40 Atualizada em

A chefe do governo britânico, Theresa May, afirmou, nesta sexta-feira, diante do presidente americano, Donald Trump, que este apoia "100%" a Otan. Recentemente, o novo ocupante da Casa Branca qualificou a Aliança Atlântica como "obsoleta".

— Senhor presidente, acho que o senhor confirmou que está 100% com a Otan — disse May durante coletiva de imprensa conjunta com Trump na sede do Executivo americano, em Washington.



Leia mais

Após desmarcar encontro, presidente mexicano conversou com Trump por telefone

PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 1,9% no 4º trimestre

Mike Pence, primeiro vice-presidente americano a participar da marcha contra o aborto



Nesta sexta-feira pela manhã, o novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, assegurou que Washington está comprometido com a Otan. Em conversa com a ministra da Defesa alemã, Ursula von der Leyen, ele "assegurou o compromisso duradouro com a aliança" e "reconheceu o papel da Alemanha na luta contra o terrorismo, especificamente na coalizão contra o ISIS", de acordo com o comunicado oficial, usando um acrônimo para o grupo extremista Estado Islâmico.

No sábado, o presidente Donald Trump planeja discutir com os líderes da França, Alemanha e Rússia.

Rússia

— É cedo demais para falar de aliviar as sanções contra a Rússia — afirmou o presidente americano um dia antes de um telefonema programado com o presidente russo, Vladimir Putin.

Theresa May avaliou que as sanções contra a Rússia deviam ser mantidas.

— Acreditamos que as sanções devem continuar — avaliou a primeira-ministra, argumentando que a Rússia "mantém as atividades na Ucrânia".



México



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou, nesta sexta-feira, que a relação comercial com o México faz com que os americanos sejam vistos como "bobos" porque o intercâmbio deixa Washington com um déficit de 60 bilhões de dólares por ano.

— Como todos sabem, o México negociou melhor e fez miséria de nós graças aos nossos presidentes anteriores. Nos faz ficar como bobos — disse Trump ao responder a uma consulta durante coletiva de imprensa conjunta com a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Brexit

O presidente americano, Donald Trump, deu seu apoio nesta sexta-feira à saída do Reino Unido da União Europeia, referindo-se ao Brexit como "algo maravilhoso" para o país.

— Acho que, quando se realizar, terão sua própria identidade e terão as pessoas que quiserem em seu país — avaliou Trump. — Vão poder fazer acordos de livre comércio sem ter ninguém vigiando o que fazem — concluiu.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP