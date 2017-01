Trump inicia atividades do dia da posse com serviço religioso

Washington 20/01/2017 | 11h22

Donald Trump e sua esposa Melania chegaram nesta sexta-feira a uma igreja episcopal de Washington para um serviço religioso, dando início, desta forma, às atividades oficiais do dia em que prestará juramento como 45º presidente dos Estados Unidos.

Em meio a um forte dispositivo de segurança, o casal chegou acompanhado pelos filhos adultos do presidente eleito à pequena igreja episcopal de Saint John, aberta em 1816 e situada a 150 metros da Casa Branca.

A cerimônia religiosa terá uma duração de aproximadamente uma hora, de acordo com o comitê organizador.

Após a cerimônia religiosa, Trump será recebido na Casa Branca pelo presidente em fim de mandato, Barack Obama, e por sua esposa Michelle, e depois os dois partirão juntos rumo ao Capitólio, onde será realizada a cerimônia de posse.

Fiel ao estilo que se tornou sua marca registrada, Trump começou o dia histórico com uma mensagem no Twitter.

"Tudo começa hoje", tuitou Trump. "Os verei às 11:00 A.M. (horário local) para o juramento. O MOVIMENTO CONTINUA - O TRABALHO COMEÇA!", acrescentou.

Enquanto Trump participava da cerimônia religiosa, dezenas de milhares de pessoas já aguardavam para ter acesso ao enorme espaço preparado diante das escadarias do Capitólio para acompanhar a posse do 45º presidente dos EUA.

Além do gorros vermelhos com letras em branco ("Devolver a grandeza aos Estados Unidos") era possível ver também milhares de pessoas com gorros de lã laranja e o número 45, em referência a Trump.

As forças de segurança colocaram de quilômetros de grades no centro da capital americana. A temperatura em Washington oscilava ao redor dos 6 graus centígrados e o serviço de meteorologia prevê chuva fraca durante o dia.

* AFP