Trump e rei saudita apoiam aplicação rigorosa do acordo nuclear com Irã

Washington 29/01/2017 | 20h13

Donald Trump e o rei saudita Salman apoiam uma rigorosa aplicação do acordo nuclear com o Irã, apesar de o presidente americano ter se mostrado abertamente contrário ao mesmo.

Em conversa por telefone neste domingo, os dois líderes também falaram da necessidade de abordar as "atividades desestabilizadoras" do Irã na região, de combater o "terrorismo extremista islâmico" e de estabelecer zonas de segurança em Síria e Iêmen, destacou a Casa Branca em um comunicado.

Trump se opôs ao acordo nuclear que as potências mundiais assinaram com o Irã em 2015 e disse que queria acabar com ele.

* AFP