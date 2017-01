Trump e Netanyahu conversaram sobre 'ameaças representadas pelo Irã' (Casa Branca)

Washington 22/01/2017 | 20h31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaram neste domingo sobre o Irã, e consideraram que as negociações de paz entre israelenses e palestinos devem "ser negociadas diretamente", informou a Casa Branca.

Os dois líderes conversaram por telefone e "concordaram em prosseguir realizando consultas sobre uma série de questões regionais, entre elas as ameaças representadas pelo Irã", segundo um comunicado da Casa Branca que mostra a linha dura do novo governo americano com o Irã.

Não foi mencionada a sugestão de Trump de transferir a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. A Casa Branca pareceu neste domingo descartar que se trate de uma decisão iminente.

"Estamos nas etapas iniciais das nossas discussões sobre este tema", disse à AFP o secretário de imprensa da presidência americana, Sean Spicer.

Na conversa de hoje, Trump também expressou ser favorável a negociações diretas entre palestinos e israelenses.

"O presidente enfatizou que a paz entre Israel e os palestinos só pode ser negociada diretamente entre as partes, e que os Estados Unidos irão trabalhar com Israel para avançar neste objetivo", informou a Casa Branca.

