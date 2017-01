Trump diz que 'será o maior criador de empregos que Deus criou'

Nova York 11/01/2017 | 14h04

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua primeira coletiva de imprensa, afirmou que seu governo será o maior criador de empregos já existente.

"Vamos criar empregos. Eu disse que serei o maior criador de empregos que Deus já criou. E eu falo sério", enfatizou.

Também comentou acreditar que a Rússia estava por trás da pirataria dos servidores de campanha eleitoral democrata, mas que o dossiê russo que teria informações comprometedoras contra sua pessoa é falso.

"Sobre a pirataria, acho que foi a Rússia, mas também acho que fomos hackeados por outros países, outras pessoas", afirmou.

A respeito do presidente russo, disse que será uma vantagem se Putin gostar dele, mas admitiu que não será fácil uma aliança.

"Se Putin gosta do Donald Trump, considero isso uma vantagem, não um empecilho, porque temos uma relação horrível com a Rússia", explicou.

Ele também deixou claro que passou o controle total de seus negócios para seus dois filhos, Don Jr. e Eric, para evitar qualque tipo de conflito de interesses.

"Meus dois filhos, que estão aqui, Don e Eric, vão dirigir a companhia. Eles vão dirigi-la de uma maneira muito profissiional. Eles não vão discutir comigo", disse, acrescentando já ter assinado os documentos de transferência dos negócios da Trump Organization.

Por fim, confidenciou que rejeitou um negócio de dois bilhões de dólares oferecido por um empresário de Dubai na semana passada, o que demonstra que ele se desvinculou de qualquer tipo de negócio para se dedicar à Casa Branca.

"Na semana passada, me ofereceram US$2 bilhões para fazer um negócio em Dubai com um grande, grande homem, um grande empresário do Oriente Médio".

"Eu não precisava rejeitar. "Mas eu tenho uma política de não criar conflitos de interesse como presidente".

