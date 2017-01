Trump diz que investigará suspeita de fraude eleitoral

Washington 25/01/2017 | 10h44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que solicitará uma investigação sobre uma suposta fraude nas eleições de novembro.

"Vou solicitar uma grande investigacão sobre fraude eleitoral, incluindo as pessoas que estavam registradas para votar em dois estados, as que são ilegais e, inclusive, as que estão mortos (alguns há muito tempo).

Segundo os resultados, reforçaremos os procedimentos de votação", tuitou o novo presidente americano.

Em 8 de novembro passado, o republicano Trump obteve 2,9 milhões de votos a menos que sua adversária, a democrata Hillary Clinton, no voto popular. No entanto, foi vencedor nos estados mais importantes para o colégio eleitoral.

Não existem provas de votos ilegais em massa, mas caso se confirme, seria um enorme escândalo político.

* AFP